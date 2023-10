Hockey ghiaccio | Vipiteno strapazza l’Unterland ed è seconda in Alps League 2023

(Di giovedì 5 ottobre 2023)si rimette subito in carreggiata. Dopo la sconfitta rimediata solo all’extra time contro Gherdeina la squadra trentina è salita in cattedra nel turno del giovedì dedicato al Campionato-2024, superando nettamentecon un secco 8-0. Un derby cambiato nettamente nel secondo periodo, totalmente dominato dai padroni di casa e contrassegnato da ben cinque reti. Ad aprire il Festival del goal è stato Conci (1:39), seguito poi da Capannelli (3:46) e da una doppietta di Maylan (5:14, 7:26) che ha preceduto l’ultimo sigillo messo a referto da Cianfrone (16:32). Nel terzo turno sono poi arrivati altri timbri di ad opera di Eisendle (7:23), Niccolai (12:43) e Conci (15:09). Lotta, soffre e alla fine vince Renon, uscita vittoriosa daldel Salzburg 2 con ...

Nella stagione regolare dell’ Alps Hockey League 2023-2024 , i “Broncos” Vipiteno mettono a segno un colpo pesantissimo in trasferta battendo 1-3 gli ...

Una sola partita nella serata di Alps Hockey League 2023-2024 . Sul ghiaccio una squadra italiana, il Gherdeina , che era di scena in casa degli ...

Serata ricchissima di partite per quanto riguarda la Alps Hockey League 2023-2024 . Il campionato trans-nazionale, infatti, proponeva sei match con ...

Il venerdì sera della stagione regolare dell’ICE Hockey League 2023-2024 è andato in archivio. In ottica italiana si è disputato il derby fra ...

Serata importante per la ICE Hockey League 2023-2024 . Tutte le squadre italiane erano sul ghiaccio ma solamente Asiago è uscita con la vittoria, ...

Dodici giocatrici disuientrarono nella squadra unita della Corea. Finita l'edizione della speranza, Kim Jong - un è tornato ai boicottaggi. Corea del Nord, un'assenza che durava dal ...Ho firmato per una squadra disuche fanno uno spettacolo e io divento il rapper della squadra. Ho realizzato un jingle per loro, la mia hit estiva me la gioco d'inverno. Se questo ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2023-2024: Asiago piega Graz, cadono Valpusteria e Bolzano OA Sport

Hockey ghiaccio: prova di forza a Linz per l'Asiago. Finisce 5 a 2 7 Comuni Online

Dopo il successo contro il Bienne alla Tissot Arena, l'Ambrì si appresta ad un'altra trasferta nel Canton Berna, stavolta contro gli Orsi.Il rapper Moreno Donadoni svela il motivo della sua assenza dalle scene musicali e le nuove sfide che lo attendono ...