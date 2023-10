Ho soccorso due bimbi sul bus precipitato a Mestre | la gente stava a guardare e faceva foto

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ha scavalcato le recinzioni, attraversato di corsa i binari e ha nuovamente "scalato" un traliccio, per riuscire a salvare due bambini dal pullman caduto dal cavalcavia di. Ed è rimasto scandalizzato dalla"ferma in coda chelegrafie" . Lo ha raccontato all’Ansa Bujar Bucai , cittadino di origine kosovara in Italia da 25 anni, titolare di un bar tra gli alberghi adiacenti...

Tempo di lettura: < 1 minutoDue giovani aggrediti in via Pirandello nella zona alta della città. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. I ...

Frana in Val Formazza , si cercano due escursionisti . Al momento i soccorritori non sono ancora riusciti ad avvicinarsi al luogo della Frana avvenuta ...

Pergiorni le squadre dilavorarono senza sosta e quando gli uomini furono salvati mancavano appena 12 minuti all'esaurimento dell'ossigeno Tolto il caso del Pisces III, rimangono ...Per quanto riguarda i 15 feriti, invece, sono stati identificati sei ucraini, cinque tedeschi,...ogni responsabilità dell'autista dell'altro pullman che è stato tra i primi a prestare. 5 ...

Schiacciato fra due mezzi. Operaio di 21 anni soccorso in gravi ... IL GIORNO

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco

L’amministrazione comunale ha in programma due incontri per presentare alla cittadinanza il nuovo piano di Protezione Civile ...Sinistri verificati ad Ancona Doppio incidente in mattinata nel capoluogo di regione. Il primo sinistro è avvenuto in via Brecce Bianche ad Ancona, nei pressi dell'entrata dell'Università, dove una ve ...