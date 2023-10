“Ho rischiato di morire” | Maria Grazia Cucinotta ricorda il momento più buio

(Di giovedì 5 ottobre 2023)hato qual è stato ilpiùdella sua vita. L’attrice ha rivelato di averdi: ecco che cosa è successo. L’attrice siciliana in una intervista sul Corriere della Sera di qualche tempo fa ha raccontato l’aggressione subita a Parigi quando era poco più di una ragazzina. L’episodio ha condizionato tutta la sua vita.vittima di violenza (Ansa) – CheNews.itQuando aveva appena 20 anni,è stata vittima di violenza a Parigi, dove si era trasferita per seguire la sua carriera di modella. L’attrice ha raccontato al noto quotidiano italiano di aver subito una ...

Sono ancora le prime settimane di scuola per gli allievi della nuova edizione del talent di Canale5 e, complice anche il numero molto alto di banchi (quest'anno sono già venti), di loro si sa ancora ...Dopo averdideve farei conti con la gravidanza imprevista della figlia Virginia, innamorata del figlio di Manfredo Collini (Fabrizio Contri), imprenditore e collezionista d'arte che ...

Sharon Stone: "Ho rischiato di morire, non fidatevi mai di Hollywood" Everyeye Cinema

David Bowie: «Ho rischiato di morire d'overdose. Oggi vivo d'amore» Vanity Fair Italia

Sharon Stone si è raccontata in modo molto intimo a distanza di circa 20 anni dall'aneurisma che la colpì e per il quale rischiò di morire. "Per molto tempo ho voluto far finta di stare bene" ha racco ...Nella scuola di Amici 23, il ballerino Kumo ha raccontato per la prima volta la sua storia e svelato il significato del suo nome d’arte: ...