Hellasmania | a Frosinone per cambiare marcia | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 2023-10-05 17:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il pareggio contro il Torino è stato forse un punto di assestamento per questo Verona. Dopo alcune uscite non brillanti, seppur contro squadre nettamente più forti, è giunto il momento del possibili ritorno in carreggiata. La partita con i granata è stata positiva, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale, con una squadra che ha risposto bene alle direttive di Baroni e che ha ritrovato una buona quadra a livello di gioco. Alla luce di ciò quindi, si può ben sperare per quanto riguarda la prossima gara. Attenzione però alle insidie dietro l’angolo. Guardiamole meglio. Il prossimo impegno in ciociara non è affatto scontato. Ilè partito molto bene, con due vittorie collezionate e tre pareggi, anche contro squadre toste come la ...