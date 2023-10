Guida per riconoscere i tuoi film n 11 | il nostro podcast | L’esorcista – Il credente | Sick of myself | Rotting in the sun

Leggi su screenworld

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Inauguriamo la spooky season di ottobre con un nuovo spaventoso episodio diper, ildi ScreenWorld che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Halloween si avvicina e il tenore deiin sala si fa via via sempre più pauroso. Non è un caso che il primo lungometraggio di cui ci parla Emanuele Rauco sia– Ildi David Gordon Green. Il punto d’aggancio con il cult del 1973 è dato dalla presenza di Ellen Burstyn, la madre di Linda Blair nel primo, indimenticabile, capitolo di questo franchise. In sala troviamo anche l’acidissimoofcommedia scandivava diretta da Kristoffer Borgli, su una coppia ...