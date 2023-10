Guerra e pace in Ucraina | l' inverno più lungo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Laincorre verso i 600 giorni (siamo a 589), la vittoria lampo di Mosca non è mai arrivata, la profezia di tanti che vedevano imminente la fine di Vladimir Putin non si è avverata. Siamo di fronte a unadi logoramento e il tempo è diventato l'arma più potente nelle mani della Russia. Tra poche righe vedremo perché, prima occorre un passaggio su Giorgia Meloni e Guido Crosetto che ieri sul tema dellahanno detto cose importanti che devono essere fissate in un quadro più ampio. Il presidente del Consiglio ha ricordato l'impegno dell'Italia nell'alleanza che sostiene Kiev, nello stesso tempo ha rivelato di aver avvisato il presidente Joe Biden e gli alleati sui rischi di un conflitto così: «Inflazione, prezzi dell'energia, migrazione, sono tutte conseguenze del ...