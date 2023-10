Grande Fratello verso il prolungamento | ecco quando potrebbe finire

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nonostante le voci di flop si rincorrano giornalmente, pare che ilstia anche ipotizzando un possibilema tutto, come sempre, sarà in mano ai concorrenti e le dinamiche che saranno in grado di sviluppare nel corso dei mesi.ilSecondo Agent Beast (account Twitter di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.