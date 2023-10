GRANDE FRATELLO | OTTAVA PUNTATA | ALFONSO SIGNORINI PROVA A PORTARE UN PO’ DI BRIO NELLA CASA

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Giovedì 5 ottobre 2023 appuntamento con l’del2023, il reality show condotto dasu Canale 5. In studio a commentare le avventure dei concorrenti rinchiusidi Cinecittà l’opinionista Cesara Buonamici e la voce dei social Rebecca Staffelli. Si scoprirà l’esito del televoto aperto daal termine delladi lunedì. In nomination ci sono Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi, ma nessuno di loro rischia l’eliminazione.

In prima serata su Canale5 l'ottava puntata di questa edizione Nuova diretta del Grande Fratello 2023 oggi , giovedì 5 ottobre . Alle 21.25 su Canale5 ...

Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEO I Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa ...

La storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria , detti Donnalisi , è stata tra le più tormentate della storia delVip . E se i due sono ormai separati da mesi e più volte hanno negato qualsiasi possibilità di tornare insieme, i loro fan sembrano proprio non volersi arrendere. L'ultima trovata per ...Alè scoppiato un nuovo litigio: Beatrice Luzzi si è scontrata con Paolo Masella . Al termine della discussione Letizia Petris, Lorenzo Remotti e Heidi Baci si sono ritrovati in giardino ...

