Grande Fratello | Massimiliano Varrese invita a isolare Beatrice Luzzi | «Situazione patologica e malata Quando si avvicina ci si alza e si ci sposta | così esce» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) s(US Endemol Shine) Non si placano le polemiche alintorno a. Dopo la discussione avuta ieri notte dalla donna con mezza casa,ha deciso infatti di dire la sua sull’ormai “giurata antagonista”, cadendo nell’errore di chiedere a tutti quanti di isolarla. Parole in cui non è mancata qualche offesa di troppo. Pur essendosi mantenuto in disparte ieri sera, forse per evitare di discutere nuovamente con lei,ha dapprima comunicato la sua idea ad Alex Schwazer e Ciro Petrone: “Se tutti fannoe nessuno gli risponde più,“. Un pensiero che ha rimarcato ancheAlex (“No, sei matto?“) e Ciro ...