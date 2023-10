Grande Fratello | in otto al televoto | chi è il preferito? Cosa dicono i sondaggi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Al via stasera un nuovo appuntamento col. Il pubblico è chiamato a votare iltra gliconcorrenti al. Chi vincerà? IQuesta sera va in onda un nuovo appuntamento col, in prima serata su Canale 5. Durante la puntata sarà svelato chi è ildal pubblico tra gliconcorrenti al: Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Chi vincerà tra i gieffini avrà l’immunità per la nomination eliminatoria e potrà votare un concorrente tra i nominati che andrà direttamente al. Iin merito sono ...