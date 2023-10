Grande Fratello | chi è il più votato secondo i sondaggi

Beatrice Luzzi non ci sta e si isola rifiutandosi di partecipare alla festa in giardino, ma Paolo la provoca: è caos nella casa del Grande ...

Questa sera, giovedì 5 ottobre, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento in prima serata con Grande Fratello . L’edizione con un cast mix di ...

Beatrice vs Paolo (US Endemol Shine) “Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi“. Ci sono voluti 24 giorni di gioco, ma finalmente ...