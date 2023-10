“Grande Fratello” | Beatrice Luzzi smaschera Alfonso Signorini | cosa sta succedendo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) News Tv. Questa sera, giovedì 5 ottobre 2023, andrà in onda una nuova puntata delsu Canale 5. I concorrenti intanto bisbigliano tra loro in attesa di scoprire chi sarà costretto a lasciare il gioco. In particolare,avrebbe rivelato una notizia che riguarda. “È disperato”, avrebbe annunciato l’attrice.staal conduttore? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “È sempre Cartabianca”, Sophie Codegoni: l’annuncio da brividi sulla chirurgia estetica Leggi anche: Incidente a Mestre,non torna nelle dinamiche della tragedia: l’intervento di Paragone “”, le anticipazioni della puntata di oggi 5 ottobre 2023: chi ...

s Massimiliano Varrese (US Endemol Shine) Non si placano le polemiche al Grande Fratello intorno a Beatrice Luzzi . Dopo la discussione avuta ieri ...

Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEO I Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa ...

A diverso tempo di distanza dalla fine della settima edizione delVip che ha visto tra i protagonisti la bella Ginevra Lamborghini , lei stessa si è lasciata andare ad alcune inedite rivelazioni in merito al periodo dell'esperienza nel reality. In ...Albana è arrivata in Italia nel 1999 per raggiungere suoinsieme a sua madre. Il tempo le ha portato un amore profondo: quello con padre Giuseppe, nato come unaamicizia che oggi è ...

Grande Fratello flop, Signorini si lamenta e gli inquilini sbottano: “Siamo tutti fidanzati” QUOTIDIANO NAZIONALE

Tra gli ospiti di questa sera: i Jalisse e Lorenzo Battistello, nonché lo chef della prima edizione di Grande Fratello. Ma non solo: direttamente dal suo camerino, anche Rebecca Staffelli intratterrà ...Ancora alta tensione al Grande Fratello dove un duro sfogo di Beatrice Luzzi ha attirato l'attenzione degli altri concorrenti e del web. Tra i ...