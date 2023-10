Granchio crocifisso pescato in Italia | cos' è

Ma per ora non sono diventate invasive come ilblu, quindi non c'è da ...La nuova specie 'aliena' scoperta nell'Adriatico da un gruppo di ricercatori dell'Istituto per le risorse biologiche marine del Cnr: è un predatore di grandi dimensioni, con gli esemplari maschi che ...

Il granchio blu non è l'unica specie di granchi alieni presenti nel mar Mediterraneo: ne sono state trovate almeno altre due. Mercoledì l'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine d