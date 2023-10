Google Pixel Watch 2 | è ufficiale in Italia | specifiche | prezzo e disponibilità

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Insieme al debutto dei nuovissimi smartphone8 e8 Pro,ha deciso di lanciare inanche lo smart2. Il wearable è nato dalla partnership (rinnovata) con Fitbit ed è dotato di nuovi sensori, nuove funzionalità e AI per regalare a coloro che lo indosseranno tante informazioni personalizzate relative alla salute, al fitness ed alla sicurezza. Andiamo subito a dare un’occhiata alle principali caratteristiche edel nuovo orologio intelligente del colosso di Mountain View. Il nuovo2 presenta un display AMOLED Always-on da 1,2 pollici (320ppi), 100% DCI-P3, con risoluzione di 384 x 384e molto luminoso fino a ...

Google sta rilasciando ufficialmente la versione stabile di Android 14 per la prima volta. La distribuzione è cominciata per tutti gli utenti dei dispositivi Pixel a partire dal 4a 5G, e sono ...