Google Home | si potranno creare routine raccontandole all’IA

(Di giovedì 5 ottobre 2023) È una nuova funzione che sarà disponibile entro l’anno per chi partecipa all’anteprima pubblica diper il web. Tu descrivi cosa vuoi fare e l’IA programma la....

L'applicazione Google Home punta forte sulle Autom azioni : ci sono nuovi comandi iniziali e azioni in rilascio. Ecco tutti i dettagli. L'articolo ...

Nelle scorse ore dei riferimenti ai device della serie Nest Protect sono stati riscontrati in Google Home App. Ecco tutti i dettagli L'articolo ...

Diamo uno sguardo ad alcune nuove funzionalità, introdotte o in arrivo a breve, nelle applicazioni Gmail , Files e Google Home L'articolo Google al ...

Mirella Castigli 05 Ottobre 2023 Payment InnovationPayment Innovation Pagamenti con smartwatch, come si effettuano, quali vantaggi hanno Grazie ...con Apple Pay o i dispositivi analoghi con...Accesso rapido adalla schermata principale o di sblocco così da controllare al meglio la domotica. L'aggiornamento a Android 14 richiede circa 1 GB di spazio a disposizione, prima di ...

Google userà l’intelligenza artificiale per rendere le vostre case più smart TuttoAndroid.net

Android 14, le novità da scoprire subito WIRED Italia

Insieme al debutto dei nuovissimi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google ha deciso di lanciare in Italia anche lo smartwatch Pixel Watch 2. Il wearable è nato dalla partnership (rinnovata) con Fitbi ...Adesso la schermata di blocco si può personalizzare con vari font, palette di colori e scorciatoie sotto forma di widget per accedere rapidamente a vari elementi come il lettore di codice QR e l’app ...