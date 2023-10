Golf | incendio sulle tribune della buca 1 del Marco Simone | sede della Ryder Cup 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Quattro giorni dopo la fineCup, il fuoco arriva sulla sua, il& Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma. Nel pomeriggio, poco dopo le 17, è infatti divampato unin uno dei capannoni nei quali era sita la zona ospitalità non lontana dalle18, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco. La struttura, riservata agli spettatori Premium (la Hospitality, in sostanza), aveva una superficie di circa 120 metri quadrati. Ancora da stabilire le cause dell’, per il cui spegnimento è stato necessario un tempo di circa due ore.: Soderberg, Arnaus e Uihlein guidano ...