La Russia sembra prepararsi per diversi altri anni di combattimenti in Ucraina . L'analisi è dell'intelligence brit anni ca, nel rapporto quotidiano ...

L'intelligence brit anni ca e il punto sulle spese per la difesa russa: ecco come Mosca si sta organizzando per un prolungamento del conflitto La ...

Mosca sarebbe pronta ad aumentare considerevolmente il suo budget per la Difesa nel 2024. Il ministro russo Shoigu ha detto di essere preparato a ...

I 10mila soldati concentrati da Mosca nella città ucraina di Bakhmut - il cui controllo è diventato ormai simbolico sia per l'Ucraina che per la ...

I servizi di intelligence ucraini hanno dichiarato di aver distrutto un sistema di difesa aerea nei pressi della città russa di Belgorod in un ...

La Russia potrebbe usare mine navali per colpire imbarcazioni civili nel Mar Nero. La notizia arriva dal Foreign Office britannico, che cita notizie di intelligence desecretate secondo cuiattacchi russi hanno già distrutto quantità di grano sufficienti a nutrire più di un milione di persone per un anno. Il Regno Unito ritiene ora inoltre che la Russia stia "cercando di colpire le ...Secondo quanto ricostruito daglibritannici in un rapporto, il sottomarino sarebbe stato ... Masos di questi ultimi sarebbero stati 'captati da navi straniere nella zona'.

Gli 007 di Londra: la Russia vuole colpire le navi civili sul Mar Nero e incolpare Kiev Globalist.it

Gli 007 ucraini distruggono un sistema di difesa aerea a Belgorod Globalist.it

LONDRA/TOKYO (Reuters) - L'euro e lo yen si prendono una boccata di ossigeno con la corsa del dollaro e dei rendimenti statunitensi che si sgonfia dopo che i dati sulle buste paga del settore privato ...L’intelligence belgi stanno monitorando il principale hub logistico di Alibaba in Europa per sospetta attività di spionaggio, secondo quanto riporta il quotidiano inglese il Financial Times. I governi ...