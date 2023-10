Giusy Versace ricoverata in ospedale Ma assicura | “Sto bene”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma –in. L’atleta paralimpica, nonchè senatrice della Repubblica tra le fila del Terzo Polo, lo ha confermato tramite un post sui propri social, che ha raccolto un gran numero di mi piace, commenti e condivisioni.: “Stoha scritto: “Ok confesso! Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare. Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina” si legge nel post. Foto: Facebook“Paura? Certo! Rabbia? Anche! Pazienza? Tantissima! Intervento Ok – hato – ora tutto ...