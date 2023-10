Giustizia riporta alla luce la verità | il punto di Santanchè sul caso Visibilia

A riportarle è il cronista Vincenzo Iurillo del Fatto quotidiano chestralci delle ... diventato nel frattempo collaboratore di. E decisive, in senso negativo per Izzo, le ......capacità di utilizzare i dati in questione per scopi non commerciali" e il ministro della... Il Financial Times poiche secondo una fonte anonima " con una certa familiarità delle ...

Google accusata di gonfiare i prezzi WIRED Italia

Corte di giustizia UE, settima sezione, sentenza 5 ottobre 2023 EIUS

Agenzia Roma, 5 ott. “Altro provvedimento illegittimo, sgangherato e scritto con i piedi per seguire le follie ideologiche di Meloni, Salvini e compagnia bella, altra bocciatura da parte della ...Secondo il dipartimento di Giustizia, Google utilizzerebbe tecniche illecite per aumentare i rilanci dei contenuti pubblicitari pubblicati sulla sua piattaforma ...