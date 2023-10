Giuseppe Conte Attacca Giorgia Meloni | Questa Destra Sta Strozzando L’Italia!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 5 ottobre 2023): in un’intervista rilasciata a La Stampa, il leader del Movimento Cinque Stelle hato l’attuale governo e, con parole molto forti…è uno dei politici più in vista, dopo l’esperienza di Presidente del Consiglio. Attualmente leader del Movimento Cinque Stelle, in una lunga intervista si è schierato apertamente contro l’attuale governo sostenendo che stia distruggendo l’economia italiana. Almpo,ha spiegato di non volere un governo tecnico, cosa di cui si è parlato negli ultimi giorni.stal’Italia dopo la pandemia!...