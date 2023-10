Giugliano | caso lampade votive | protesta degli ex dipendenti

... Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei Comuni diin Campania, di ... Indi eruzione, quest'area sarebbe esposta alla ricaduta di ceneri vulcaniche e sarebbe interessata ...In questo, lo spostamento assistito delle persone dalle "Aree di attesa", definite nel Piano ... Daandranno a Bolzano e Trento; quelli di Soccavo saranno destinati in Emilia - Romagna. ...

Campi Flegrei, c'è chi vuole organizzare prove di evacuazione WIRED Italia

Campi Flegrei, la mappa della Protezione civile per le evacuazioni ... Open

Come comunicato dall'Ansa, dalle 11 alle 13 si svolgeranno le prove all'ospedale San Giuliano del Comune di Giugliano e al San Giovanni di Dio ... Prove, queste, finalizzate all'evacuazione in caso di ...Iniziano nella zona dei Campi Flegrei le prove di evacuazione degli ospedali in caso di forti terremoti per il bradisismo o l'eruzione. Domani dalle 11 alle 13 ci sarà la prova all'ospedale San ...