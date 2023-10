Giudici in “prestito” ai tribunali più sommersi dalle richieste d’asilo | il Csm approva il bando A Milano 4 222 fascicoli arretrati | a Napoli 3 137

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Unper rafforzare gli organici deipiù in difficoltà con la gestione dei procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, in crescita continua a causa del boom degli sbarchi. Il Consiglio superiore della magistratura hato all’unanimità una delibera che prevede l’applicazione extradistrettuale – cioè un trasferimento temporaneo al di fuori del territorio della Corte d’Appello di appartenenza – di diecida destinare alla trattazione di questo tipo di: uno sarà destinato al Tribunale di, due a, due a Catania, uno a Trieste, uno a Bologna, uno a Torino, uno a Brescia e uno a Roma. Le applicazioni avranno una durata di 18 mesi, prorogabili per altri sei: i magistrati interessati dovranno comunicare ...

...mila euro per non aver custodito il dossier di una società cliente che aveva ottenuto un. ... Pesano contro il direttore le testimonianze e gli altri elementi istruttori: idel merito ......mila euro per non aver custodito il dossier di una società cliente che aveva ottenuto un. ... Pesano contro il direttore le testimonianze e gli altri elementi istruttori: idel merito ...

Giudici in “prestito” ai tribunali più sommersi dalle richieste d’asilo: il Csm approva il… Il Fatto Quotidiano

Dà dell'usuraio all'uomo che le ha fatto un prestito ed è sotto ... LuccaInDiretta

Bocciato il ricorso proposto dal direttore di filiale: diventa definitiva la condanna a risarcire alla banca oltre 117 mila euro per non aver ...Si alzano i toni tra Donald Trump e i giudici di New York che seguono l'inchiesta che ha ... è accusato di aver gonfiato il valore degli asset della sua compagnia per ottenere prestiti dalle banche ...