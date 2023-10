Giudice Catania | Salvini attacca con un video Anm | “No a screening vita privata”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) – Matteousa undel 2018 perre, senza nominarla, ladel Tribunale di, Iolanda Apostolico, che aveva negato la convalida dei provvedimenti di trattenimento nei confronti di quattro migranti tunisini. "25 agosto 2018,, io ero vicepremier e ministro dell’Interno – scrive su X– . L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla 'assassini' e 'animali' in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…". Apostolico sarebbe infatti riconoscibile tra i manifestanti. L'Anm: "No adella" Un attacco che non piace all'Anm. "Sulla terzietà nessuna discussione, dobbiamo ...

... il Vicepremier ha scritto: 'Domando a voi: ma è normale che un magistrato dimetta 'mi ... LaApostolico avrebbe dovuto astenersi da un giudizio che la vedeva eccessivamente coinvolta ...... "Volti familiari..." Matteo Salvini usa un video del 2018 per attaccare, senza nominarla, ladel Tribunale di, Iolanda Apostolico, che aveva negato la convalida dei provvedimenti di ...

Giudice di Catania, Ginevra Bompiani: "Friggo sulla sedia, la giudice fa il suo mestiere e ha riscontrato un contrasto" La7

Il volto in questione sarebbe quello della giudice di Catania Iolanda Apostolico, balzata agli onori delle cronache a fine settembre per aver deciso di non confermare il fermo di alcuni migranti non ...(Adnkronos) – Matteo Salvini usa un video del 2018 per attaccare, senza nominarla, la giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, che aveva negato la convalida dei provvedimenti di ...