Giornate d’autunno | aperti castello Caracciolo a Sammichele di Bari e cripta di San Giorgio a Locorotondo A metà mese

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla delegazione Fai Trulli e Grotte: Saranno ildidie ladella Chiesa Madre “SanMartire” dile due aperture promosse dalla Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte per le2023, il 14 e 15 ottobre. Tra i 700 luoghiper le, la Delegazione dei Trulli e delle Grotte apre due Comuni tra i Borghi più belli d’Italia ed uniti dal filo conduttore della famiglia, che in ambedue i luoghi esercitò la propria influenza. “La Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte propone per leFAI2023 siti ...