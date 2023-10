Giornata mondiale degli insegnanti | Fracassi Flc Cgil | “Stipendi restano bassi Celebrare nei fatti e non solo a parole i lavoratori”

Il 5 ottobre segna, come tradizione, la Giornata Mondiale degli Insegnanti, commemorando la data in cui, nel 1966, fu stipulata la Raccomandazione ...

La Giornata Mondiale dell’Insegnante che si celebra ogni anno il 5 ottobre , per Trinity College London è un’occasione per ricordare l’importanza ...

Nel panorama educativo contemporaneo, la figura dell'insegnante emerge con crescente preponderanza come pilastro fondamentale per il futuro delle ...

Giovedì 5 ottobre , si giocano gli incontri della secondadella fase a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2023/... per parlare deldi rugby, in ...Il primo venerdì di ottobre (che nel 2023 è venerdì 6) è il World Smile Day, ladel sorriso , un evento nato proprio per ricordare che sorridere fa bene: a noi, agli altri che lo ...

MONTEFIASCONE (Viterbo)- Venerdì 13 ottobre si celebra in tutto il mondo il World thrombosis day, la Giornata mondiale della trombosi. In Occasione di questa importante ricorrenza, il centro Tao (tera ...Questo è il messaggio chiave veicolato da Ivana Barbacci, la segretaria generale della Cisl Scuola, in una recente intervista rilasciata all’Adnkronos in occasione della Giornata mondiale degli ...