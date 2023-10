Giornata della Legalità | sabato 7 in apertura delle Giornate della Scuola Medica Salernitana

... valida per l'ottavadi Serie A: Da una parte c'è l'orgoglio di una difesa che funziona e ... Da fuori si vede una squadra convinta di quello che fa esua idea di gioco. Noi dobbiamo ...Al Museo di Scienze Planetarie c'è un percorso multimediale per tutti i curiosiscienza: 'Ti porto al Museo'. E domenica 8 ottobre per lanazionalefamiglia al Museo si va alla scoperta di curiosità e notizie su alcuni esemplari di meteoriti e minerali esposti. Alle famiglie che vorranno cimentarsi la biglietteria all'...

3 ottobre: decima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza Save the Children Italia

San Salvario, una giornata della solidarietà per sostenere i negozi contro la criminalità, i furti e il degrado TorinoToday

Nella prima fase, quella a gironi che oggi vive la seconda giornata, è innegabile che l'appeal del torneo sia nettamente inferiore a quello della 'coppa dalle grandi orecchie'. La prima parte del ...In occasione della Giornata mondiale APMARR ha promosso non solo il convegno di oggi, ma anche una serie di attività di comunicazione che rientrano nella campagna d’informazione e sensibilizzazione ...