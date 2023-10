Giorgia Meloni | la notizia improvvisa lascia tutti di stucco

Leggi su tvzap

(Di giovedì 5 ottobre 2023) SOCIAL. Le incombenze genitoriali non risparmiano nessuno, nemmeno una figura pubblica come lei. Stiamo parlando della premier. Recentemente, il settimanale “Oggi” ha riportato unache hatodi. Sembrerebbe che la tata della piccola che vive con la leader politica e il suo compagno, Andrea Giambruno, si sia licenziata e quindi i due, ne stiano cercando disperatamente un’altra. Leggi anche:, l’annuncio strappalacrime sulla nonna Leggi anche:rompe il silenzio dopo il caso sulla cena in pizzeria Il colloqui per la nuova tata eLe selezioni e i colloqui per questa posizione sono certamente ...