Giorgia Meloni | arriva il licenziamento improvviso | con Giambruno bisogna trovare un nuovo equilibrio

Leggi su donnapop

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Cosa succede in casa? Non importa che tu sia a capo dello Stato – o sposato con chi Governa il Paese – le incombenze genitoriali non guardano in faccia nessuno! Il settimanale Oggi ha svelato chee il compagno Andreasi trovano attualmente in una situazione delicatissima: la coppia sarebbe alla...