Giorgetti | la credibilità della Bce sull’inflazione e quella del Mef

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’ha detto, alla fine di una lunga e interessante intervista a Sky, ma subito dopo ha precisato che forse avrebbe fatto meglio a non dirlo. Quasi come se dopo tanti richiami alla “prudenza” si foss... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti