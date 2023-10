Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | startlist e ordini di rotazione della finale all-around maschile | ci sono 2 italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ladel concorso generale individuale(all-) deidiandrà in scena oggi (giovedì 4 ottobre, dalle ore 19.30). Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) si preannuncia grande spettacolo, i migliori 24 atleti lotteranno per le medaglie. Il grande favoritovigilia è il giapponese Daiki Hashimoto. Il Campione Olimpico e del Mondo aveva chiuso alle spalle di due connazionali nel turno di qualifica e non avrebbe avuto diritto di partecipare a questo atto conclusivo in virtùregola dei passaporti, ma la sua Federazione ha deciso di inserirlo inal posto di Kazuma Kaya. Il nipponico se la dovrà vedere con il connazionale Kenta Chiba ...