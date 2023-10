Ginnastica Artistica | Mondiali 2023 | Hashimoto oro nell’All-Around Fantastico 6°posto per Abbadini

Leanne Wong, Skye Blakely, Shilese Jones, Joscelyn Roberson sono ottime ginnaste, ma accanto alla Gioconda dell'tutto appare meno nitido. Ed Anversa, sede dell'edizione inaugurale della ...Nella ha svolto l'attività di maestra elementare, amava praticare laed è stata iscritta all'università della terza età. Il compleanno è stato festeggiato presso la Residenza ...

Ginnastica artistica, Simone Biles trascina gli Usa all’oro mondiale nel concorso a squadre. Italia quinta la Repubblica

Ginnastica artistica, Enrico Casella: "Fate quasi magiche, andremo lontano. USA non bene" OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dell'all-around maschile dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Allo Sportpaleis di Anversa (Belgio) ...«Il centro sportivo non ha violato alcuna legge ma lo sport che coinvolge i bimbi più piccoli dovrebbe essere un gioco non uno strumento per veicolare altri messaggi».