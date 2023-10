Ginnastica artistica | Enrico Casella | “Fate quasi magiche | andremo lontano USA non bene”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’Italia ha concluso al quinto posto la Finale a Squadre femminile dei Mondiali 2023 di. La nostra Nazionale si è fermata ai piedi del podio, dopo essere rimasta in corsa per la medaglia di bronzo fino al penultimo esercizio. La caduta di Alice D’Amato alle parallele asimmetriche ha purtroppo impedito alle azzurre di fare festa, ma con la consapevolezza che lehanno tutte le carte in regola per riprovarci alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si è fermata a 1,067 punti dal bronzo finito al collo della Francia, che ha completato il podio alle spalle degli USA di Simone Biles e del Brasile di Rebeca Andrade. Alle nostre portacolori è mancato il guizzo per ripetere il risultato ottenuto quattro anni fa a Stoccarda e chiudono in quinta piazza come l’anno scorso, ma con un bottino sontuoso di 162,9 punti che ...