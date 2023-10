Gilardino | Il tifoso del Genoa è come una fidanzata che ti ama

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Ildel Genoa è come una fidanzata che ti ama. Amano i calciatori, l'allenatore, la maglia e la ...le parole di Alberto...Così come ililluminato, Paolo De Giovanni (a proposito, complimenti per le sue apparizioni ... come già scritto qualche giorno fa, lasciate stare e lasciate lavorare, che ancora una ...

Gilardino: "Il tifoso del Genoa è come una fidanzata. Dobbiamo portarli in campo con noi" TUTTO mercato WEB

Gilardino a DAZN: "Tifoso rossoblu è una fidanzata che ti ama ... Buon Calcio a Tutti

Alberto Gilardino intervistato da Valon Behrami. Il tecnico del Genoa su Mateo Retegui, la tifoseria del Grifone e il ruolo dell'allenatore ...Sabato sera alle ore 20:45 il Milan di Stefano Pioli volerà al Marassi per affrontare il Genoa di Gilardino, nel match valevole per l'ottava giornata di Serie A. I rossoneri… Leggi ...