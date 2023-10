Gianni Boncompagni derubato dal direttore della sua banca ora a processo | “Sottratti oltre 170mila euro”

(Di giovedì 5 ottobre 2023)da una. Non è una gag di Alto Gradimento, ma ciò che è accaduto realmente al celebre autore televisivo morto nel 2017.era infatti rimasto vittima di una truffa architettata dal funzionario di una filiale di Roma NordDeutsche Bank. Il 40enne in questi giorni aaveva sottratto quasi un milioni didai conti di alcuni suoi clienti. Le indagini hanno rilevato che ilrio 40enne avrebbe compiuto quattro operazioni sospette sul conto di. Si tratterebbe di quattro assegni circolari: uno di 14mila, un altro di 20mila uno di 50mila e uno di 90mila. Il funzionario di, peraltro amico di ...

