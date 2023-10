Giampaolo Rossi | “Trovo pigro quel giornalismo che racconta la Rai con morbosità”

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La pipa di: “Ho ereditato una Rai da brividi” Il Foglio – Inserto, di Carmelo Caruso, pag. 4 Abbiamo trovato la pipa di, il direttore generale della Rai, l’uomo che per Giorgia Meloni si occupa di televisione. Comela di René Magritte, che men era una pipa, pure questa è un’intervista. La pipa è ancora calda, con del tabacco. L’ha dimenticata in un caffè surrealista. Una boccata: “Ho profondo rispetto dei giornalisti, stima dei critici televisivi, machela Rai conpiccine le cattiverie di chi si esercita nel parlar male dell’azienda in cui lavora. Ci sono quotidiani che ormai copiano altri ...