Gf Vip | i fan dei Donnalisi fanno proiettare un filmato della coppia a Time Square | le reazioni di Edoardo e Antonella

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati e, di certo, non in buona, come avrebbero sperato. I due dopo l’uscita dalla Casa del Gf ...

Eccellenze MeridionaliMilano, fanno colazione al bar e mostrano lo scontrino: "È un prezzo per vip, non per comuni mortali!" Milano, si recano in un ...