GF | televoto del 5 ottobre | chi sarà il preferito del pubblico? Il verdetto dei sondaggi

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Questa sera, giovedì 52023 in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova eletrizzante puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al fianco del padrone di casa ci saranno l’opinionista Cesara Buonamici, e l’inviata social Rebecca Staffelli. Uno dei temi principali della seratail. Cosa rivelano al momento idel web al riguardo? Chi è il concorrente più apprezzato degli otto gieffini in nomination? Scopriamolo insieme. Grande Fratello, otto gieffini alNella settima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 lunedì 22023, in nomination ci sono finiti otto gieffini: Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. ...