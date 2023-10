GF Party 5 ottobre | anticipazioni e ospiti

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fareLa DOC Antonella Fiordelisi spiega come dimenticare un ex, ha fatto così per Edoardo?Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fanGF, ottava puntata del 52023: svelati gliche saranno protagonisti con Annie Mazzola e Andrea Dianetti! GF: ECCO GLIDEL 52023- Manca ormai pochissimo alla nuova attesissima puntata del GF, format che vi aspetta giovedì 5alle ore 20.30 su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme qualiinterverranno nel corso della diretta coi due amatissimi presentatori, i quali vi ...