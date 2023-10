Gerry Scotti furioso se la prende con il pubblico in studio | choc a “Caduta libera”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 5 ottobre 2023) News tv. “”,con il: cos’è successo.è un game show italiano in onda su Canale 5 dal 4 maggio 2015 nella fascia preserale con la conduzione di. A quanto pare, nell’ultimo periodo, gli ascolti del noto programma non sembrerebbero andare benissimo e questo sta causando un po’ di nervosismo dietro le quinte. Dalle parti di Cologno Monzese, raccontano che durante le registrazioni di mercoledì scorso, il conduttore si sarebbe scagliato contro ilLeggi anche: “” in pausa,“avvelenato”: la sciabolata a Mediaset in diretta Leggi ...