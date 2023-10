Germania e Ong? Vittoria della Lega Migranti | esulta Crippa

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il vicesegretarioAndreaè stato intercettato dai cronisti prima di entrare a palazzo Montecitorio, a Roma. Il politico del Carroccio ha parlato sia del temache di elezioni europee. "L'attacco allaOng> è una sensazione del fatto che Berlino non stesse aiutando l'Italia. Spero che abbiano fatto retromarcia per aiutare l'Italia, che è un Paese dell'Unione Europea, a risolvere un problema che è un problema di tutti. L'esecutivo sta lavorando bene, il presidente del Consiglio sta lavorando bene. Con il senno di poi è unadel governo. Nel governo c'è anche laquindi ci attribuiamo un po' il merito di questa", ha detto. "L'Europa cambia e ...

Roma, 4 ottobre – Via i riferimenti alle operazioni condotte dalle Ong: è questa, come anticipato nelle scorse ore, la soluzione accettata dalla ...

Nel testo del Regolamento sulle situazioni di crisi in materia di migranti approvato dagli ambasciatori dell'Unione europea è sparito il riferimento ...

E' fumata bianca sul regolamento sulle crisi del Patto europeo per la migrazione e l'asilo. A poche ore dal vertice di Granada, dove il tema dei ...

Roma, 4 ottobre – Via i riferimenti alle operazioni condotte dalle Ong: è questa, come anticipato nelle scorse ore, la soluzione accettata dalla ...

La nota te stata tedesca Faz descrive il nuovo accordo dell’Europa sui migranti come una vittoria del governo italiano. Senza se e senza ma, benché ...

La nota te stata tedesca Faz descrive il nuovo accordo dell’Europa sui migranti come una vittoria del governo italiano. Senza se e senza ma, benché ...

Così Meloni a Granata per il vertice sui migranti dopo l'intesa Ue e lo sblocco con lasul ruolo delle. "Con Scholz abbiano un bilaterale, ci siamo sentiti in questi giorni. Sarà l' ...Il partito che mette il turbo e la sorpresa al centro: i dati di Ghisleri Il sondaggio si è poi concentrato sullo scontro trae Italia in merito al finanziamento tedesco alleimpegnate a ...

Migranti, intesa Ue: via punto sulle Ong. Scholz: "Svolta storica". Chigi: "Passa la linea italiana" RaiNews

Migranti, gli Stati membri trovano l'accordo sul meccanismo di crisi: salta il riferimento alle Ong La Stampa

(LaPresse) Il vicesegretario della Lega Andrea Crippa è stato intercettato dai cronisti prima di entrare a palazzo Montecitorio, a Roma. Il ...C'è l'accordo tra i 27 sul testo chiave sul regolamento delle crisi del Patto Ue sui migranti. Lo annunciano fonti diplomatiche a Bruxelles. (ANSA) ...