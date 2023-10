Gentili e Buttignon da leader | ' A Parigi l' Italia sarà pronta'

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Per qualcuno rappresenterà una prima volta, per altriun appuntamento atteso per liberarsi dai fantasmi di Tokyo. La Nazionalena di canottaggio che rema già verso i Giochi divive ...

...bagaglio di lavoro invernale - puntualizza- , soprattutto migliorare la parte centrale della gara anche per tenere più distanti Polonia e Gran Bretagna'. Ambizioni alte anche pere ...... Giacomo, Clara Guerra, Alessandra Montesano, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Valentina Rodini, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle), Stefania, ...

Da ieri 39 azzurri in raduno sulle acque olimpiche. Il cremonese pronto al riscatto col 4 di coppia: “Stiamo crescendo”. La goriziana: “Grande feeling con Crosio” ...Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una me ...