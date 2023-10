Genova | motociclista scrive un foglio contro un padrone incivile di cani | Questo è l' ultimo avviso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Aè spuntata una motocicletta coperta da un telo. Su di esso, il proprietario ha incollato unin cui avvisa ilche porta il suo cane a fare i bisogni proprio sulla sua due ruote. Chi ha un cane e lo porta a fare i bisogni, quasi sempre ha con sé una bustina per raccogliere gli escrementi. Molto meno comune, invece, è vedere persone portare appresso anche una bottiglia di plastica con acqua e qualche ml di sapone, utile a pulire la pipì di Fido. Tecnicamente, chi non ce l'ha con sé rischia una multa. Lo ha stabilito la sentenza 7082/2015 della Cassazione, che obbliga chiunque a pulire l'urina del proprio animale, specialmente quando viene fattala ruota di un'auto oun palazzo. La sentenza in questione ha portato alcuni sindaci a regolarsi ...