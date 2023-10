Genoa Vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gara valida per l’ ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I liguri vogliono continuare a cogliere punti pesanti in chiave salvezza, mentre i rossoneri cercano di rimanere in vetta alla classifica.Vssi giocherà sabato 7 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri si sono distinti in questo inizio di stagione per aver vinto contro la Lazio e fermato il Napoli. La squadra di Gilardino ha conquistato 8punti in sette partite, e nell’ ultimo turno ha pareggiato 2-2 sul campo dell’Udinese. I rossoneri hanno fin qui fatto un percorso quasi netto vincendo sei partite su sette. Se in campionato la squadra di Pioli è stata praticamente perfetta, non altrettanto si può dire in Champions League,è ...