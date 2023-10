Genoa | Retegui tiene in ansia Gilardino… e Spalletti

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Mateosta tenendo in apprensione sia Gilardino e siain vista delle convocazioni per le qualificazioni ai prossimi Europei Mateosta tenendo in apprensione sia Gilardino e siain vista delle convocazioni per le qualificazioni ai prossimi Europei. L’attaccante azzurro, infatti, negli ultimi giorni ha accusato qualche fastidio e potrebbe dover saltare la prossima sfida di campionato contro il Milan. Il tecnico rossoblù potrebbe pensare di mettere Gudmundsson come falso nove oppure in coppia con Messias o Puscas. Questo quanto riporta Il Secolo XIX.

Come riportato da gianlucadimarzio.com l'attaccante Retegui , nonostante i buoni esami, sarebbe ancora in dubbio per la gara Genoa-Milan

Notizie non confortanti in casa Genoa . Retegui è in forte dubbio per il Milan . Il centravanti della nazionale italiana è stato sostituito da ...

Mateo Retegui resta in dubbio per il Milan : ieri ha proseguito le terapie e non si è allenato coi compagni per un dolore al ginocchio...

Mateosta tenendo in apprensione sia Gilardino e sia Spalletti in vista delle convocazioni per le qualificazioni ai prossimi Europei Mateosta tenendo in apprensione sia Gilardino e sia Spalletti in vista delle convocazioni per le qualificazioni ai prossimi Europei. L'attaccante azzurro, infatti, negli ultimi giorni ha accusato ...È questo il giudizio che Alberto Gilardino, tecnico del, dà su, la punta di diamante dei rossoblù che dopo essere stato portato in nazionale da Mancini vuole imporsi anche in serie A. ...

Genoa, Retegui ancora in dubbio verso il Milan: le ultime Fantacalcio ®

GENOA, RETEGUI IN DUBBIO PER IL MILAN - Sportmediaset Sport Mediaset

'Ha voglia di crescere, il che è un aspetto molto positivo' GENOVA (ITALPRESS) - 'Mateo è un giocatore con dei margini di miglioramento ...Il Ceo rossoblù: "Alla fine di questa stagione dovremmo raggiungere un equilibrio fra costi e ricavi. La passione di questi tifosi non mi stupisce più" ...