Genoa-Milan sabato 07 ottobre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilscende a Marassi per affrontare ilal termine di una settimana da due trasferte consecutive e il dettaglio potrebbe essere rilevante dopo la fatica fatta a Dortmund per il secondo pareggio consecutivo senza reti in Champions League dopo quello contro il Newcastle. Di fronte i rossoneri si troveranno un ex come Gilardino InfoBetting: Scommesse Sportive e

vicino il sold out allo stadio Luigi Ferraris per il match Genoa-Milan , valido per l'8^ giornata di Serie A

Gara valida per l’ ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I liguri vogliono continuare a cogliere punti pesanti in chiave ...

Mateo Retegui resta in dubbio per il Milan : ieri ha proseguito le terapie e non si è allenato coi compagni per un dolore al ginocchio...

Genoa in ansia per Retegui . Nel caso in cui fosse out, tra le ipotesi più concrete c'è quella di vedere Gudmundsson agire al centro dell'attacco da ...

, ansia per Mateo Retegui: le sue condizioni e le mosse per ilGiorni di apprensione per ildi Alberto Gilardino, alle prese con le condizioni da monitorare di Mateo Retegui. ...... Torino ed Hellas Verona) e l'italiana Kappa (Fiorentina, Empoli e). Equamente suddivisi anche i top club: l'Inter mantiene lo storico accordo con Nike, mentree Juventus confermato i ...

PROBABILE FORMAZIONE - Tre o quattro cambi in vista di Genoa, nessun recupero per Pioli Milan News

Le probabili formazioni di Genoa-Milan 90min IT

Il Milan tenta il colpo a costo zero. Furlani prova dunque a seguire le orme del "cugino" nerazzurro Beppe Marotta.In vista del Milan, il Genoa continua ad essere in ansia per le condizioni di Retegui. Nel frattempo, Gilardino studia le possibili alternative. In vista dell’impegno di campionato contro il Milan, in ...