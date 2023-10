Genoa-Milan | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sabato 7 ottobre alle ore 20:45 ilè atteso dalla trasferta contro ilallo stadio “Luigi Ferraris” per l’ottava giornata di Serie A: in questo articolo riportiamo ledella gara, i canaliin tv e i. Si affrontano due squadre in salute, a cominciare dai liguri vengono dalla splendida vittoria contro la Roma e dal pareggio beffardo con l’Udinese. I rossoneri hanno ottenuto un pareggio in Champions League sul campo del Borussia Dortmund, giocando un’ottima partita, e in campionato vengono da tre vittorie consecutive. Arbitro dell’incontro è Marco Piccinini della sezione di Forlì. I padroni di casa cercano un successo contro i rossoneri che, tra le mura amiche, manca dal 25 ottobre 2016. In quell’occasione i liguri ...

Mateo Retegui resta in dubbio per il Milan : ieri ha proseguito le terapie e non si è allenato coi compagni per un dolore al ginocchio...

Genoa in ansia per Retegui . Nel caso in cui fosse out, tra le ipotesi più concrete c'è quella di vedere Gudmundsson agire al centro dell'attacco da ...

C'è ila Marassi sabato sera e i rossoneri hanno poche ore per preparare la partita. Ilè rientrato da Dortmund all'ora di pranzo e ad allenarsi è stato solo chi ha avuto esigenze di ...... in prestito alcon obbligo di riscatto in caso di salvezza, ha parlato a " La Repubblica - ... L'Europa ci è stata negata due volte, ilè arrivato quinto ." 12:14 Pogba - Juve, gli scenari ...

PROBABILE FORMAZIONE - Tre o quattro cambi in vista di Genoa, nessun recupero per Pioli Milan News

Verso Genoa-Milan: al Marassi pronto un mini turnover Il Milanista

Novità in casa Genoa. Mateo Retegui non ha preso parte all'allenamento odierno del club rossoblù. L'attaccante - che non si allena dopo l'ultima partita di Udine - sarà sicuramente a rischio ...Messa alle spalle la Champions League, il Milan avrà poche ore per preparare l'insidiosa trasferta di Genova in Serie A. I rossoneri sono rientrati da ...