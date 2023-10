General Motors - Il ritorno in Europa è ufficiale | si parte dalla Svizzera con la Lyriq

(Di giovedì 5 ottobre 2023), latorna in. L'annuncio è stato dato da Jaclyn McQuaid, responsabile del business continentale del gruppo di Detroit: la top manager ha anche fornito ulteriori dettagli sul rientro del costruttore, andatosene sei anni fa dopo la cessione della Opel/Vauxhall all'allora PSA (oggi Stellantis). Solo elettriche. Per riavviare le vendite dirette ai consumatori europei, laha scelto quale suo primo mercato la, dove il costruttore guidato da Mary Barra ha mantenuto alcune attività commerciali e un ufficio di rappresentanza per assistere le importazioni di pochi modelli prestazionali come la Corvette. McQuaid ha quindi confermato le indiscrezioni degli ultimi mesi: la gamma d'offerta includerà solo veicoli a batteria. ...

gnm1.jpg Continua a leggere su Tg. La7.it - Negli Stati Uniti, quasi tredicimila operai del settore dell'auto stanno scioperando in tre stabilimenti ...

Uno sciopero senza precedenti. Quasi 13 mila operai del settore dell' auto hanno incrociato le braccia in tre stabilimenti statunitensi di General ...

Uno sciopero senza precedenti. Quasi 13 mila operai del settore dell' auto hanno incrociato le braccia in tre stabilimenti statunitensi di General ...

È ufficiale, latorna in Europa. L'annuncio è stato dato da Jaclyn McQuaid, responsabile del business continentale del gruppo di Detroit: la top manager ha anche fornito ulteriori dettagli sul rientro ...Il titolo di Tesla e' in ribasso dello 0,1%, dopo che ieri e' stato il migliore sullo S&P 500 con un rialzo di circa il 6%, dovuto in parte ai dati die Ford, che hanno confermato il ...

La General Motors torna in Europa: parte dalla Svizzera con la Lyriq - Quattroruote.it Quattroruote

Gli ultimi rating degli analisti per General Motors Benzinga Italia

General Motors si prepara al suo ritorno in grande stile in Europa, dopo la vendita di Opel nel 2017: si inizia con la Cadillac Lyric EV.A causare il sinistro è stato certamente un guidatore umano, ma in molti credono che il comportamento dell'auto a guida autonoma abbia aggravato la situazione ...