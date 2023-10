Gardaland | manager licenziato | chiamava «principessa» un collega gay

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il Tribunale Civile di Verona ha respinto il ricorso di un ex dipendente del parcoper giusta causa. Utilizzava il termine «» e parole offensive nei confronti di un altro lavoratore omosessuale

dal 1975 a oggi è stato il set di numerosissime produzioni - dichiara Elisa Nicastro PR & Communicationdi- Abbiamo iniziato con ' Bim Bum Bam ' a entrare nelle case ...

Gardaland, licenziato manager: chiamava «principessa» il collega gay Corriere

Prezzemolo e Giancarlo Giannini incantano la Mostra del Cinema di Venezia con la magia di Gardaland Garda Notizie

Il Tribunale Civile di Verona ha respinto il ricorso di un ex dipendente del parco licenziato per giusta causa. Utilizzava il termine «principessa» e parole offensive nei confronti di un altro lavorat ...Anche il tribunale ha confermato il licenziamento per giusta causa parlando di "un’offesa alla dignità personale e all’orientamento sessuale".