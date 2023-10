Futuro Osimhen | spunta la mossa di De Laurentiis | c’è un pericolo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’idea del presidente partenopeo per convincere il bomber nigeriano a firmare il rinnovo di contratto La sconfitta subita per mano del Real Madrid in casa fa riflettere gli azzurri che, con qualche distrazione in meno, avrebbero potuto strappare dei punti agli spagnoli. Alto il livello dei blancos che ci hanno messo poco a far capire allo stadio Maradona il proprio tasso tecnico. Tra le file del Napoli però non è passata indifferente la prestazione di Victor. Il nigeriano ha portato a termine una partita complicata con entrambe i centrali del Real alle calcagna per tutti i 90 minuti. Lo stesso Carlo Ancelotti ha affermato di aver preparato la partita proprio cercando di togliere profondità all’attaccante azzurro, provando a limitarne il gioco aereo in area di rigore. Sportellate e contrasti per Victor che alla fine non ha trovato la via del gol, ma ci è andato ...