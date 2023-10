Furti a raffica in Valle Vitulanese | i commercianti | “Siamo stanchi | servono più controlli”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNuovo tentato furto in un bar tabacchi di Campoli del Monte Taburno. Questa volta i ladri non sono riusciti ad entrare, ma il tentativo di effrazione all’attività commerciale di via Provinciale, verificatosi nella notte tra sabato e domenica, fa il paio con quella di qualche settimana fa a Foglianise: entrati dentro dopo aver spaccato la vetrina, i ladri avevano rubato alcune centinaia di euro dal cassetto del registratore di cassa, portato via diverse stecche di sigarette ed altri prodotti in esposizione come i gratta e vinci. Sono ormai alcuni mesi che le attività commerciali dellavengono prese di mira da ladri e balordi che in piena notte mettono a segnocon spaccata. Ormai da qualche tempo si registrano episodi di microcriminalità che preoccupano non poco i residenti. Ma dopo ...